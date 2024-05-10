Erzurum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Erzurum\'da akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki TOKİ'lerde akraba iki grup arasında çıkan alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan 5 şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

10.05.2024 10:17
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki TOKİ'lerde akraba iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede, çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

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Kaynak: AA

Erzurum, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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