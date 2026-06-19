Erzurum'da fuar ve sergi açılışı - Son Dakika
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Erzurum'da fuar ve sergi açılışı

Erzurum\'da fuar ve sergi açılışı
19.06.2026 17:20
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Vali Aydın Baruş: - "Valilik olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin aldığı kararları, yatırımları ilimizde hayata geçirebilmek için gayretle çalışıyoruz" - Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: - "50 fabrikanın inşa faaliyetleri başlamış ve yürüyor, 50 ticaret erbabımıza da ruhsat verilmiş. Yaklaşık 100 fabrika bitip hizmete başladığı andan itibaren Erzurum'umuzdaki hareketlenme de daha farklı olacak"

Erzurum'da "2. Alışveriş Fuarı" ile "Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları"nın (ESMEK) yıl sonu sergisi açıldı.

Büyükşehir Belediyesince Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Müzik dinleti ile halk oyunları ekibi gösterisinin ardından Vali Aydın Baruş, fuarın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erzurum'un bir ticaret şehri olduğunu belirten Baruş, "Bu fuarlar önemlidir çünkü şehrin ticari hayatında bir hareketlenme meydana getirirler. Erzurum zaten geleneksel olarak ve tarihi rolü nedeniyle ticaret şehri olduğu için bu ticaretin Erzurum'da daha ileriye gitmesi, inşallah uluslararası gelişmeler sayesinde sınır ötesi ticaretimizin de gelişme vadetmesi gelecek adına umutlandırıyor." diye konuştu.

Baruş, şöyle devam etti:

"Valilik olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin aldığı kararları, yatırımları, ilimizde hayata geçirebilmek için gayretle çalışıyoruz. 'Sanayi, hizmet ve turizmde Erzurum'un daha iyi ileriye gitmesi için neler yapabilir?' diye de konuşuyoruz. Erzurum'un her bakımdan Türkiye'nin ve bölgesinin önemli şehirlerinden biri olması için yapacağımız çalışmaları belirliyoruz ve bakanlarımız ile milletvekillerimizden bu noktada destek talep ediyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de esnafa faydalı hizmet sunabilmek için gayret gösterdiklerini anlattı.

Sekmen, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki şehrimizde ekonomide büyük bir hareket, gelişme ve kaynaşma olsun. OSB'de toplantılar yaptık, 50 fabrikanın inşa faaliyetleri başlamış ve yürüyor, 50 ticaret erbabımıza da ruhsat verilmiş. Yaklaşık 100 fabrika bitip hizmete başladığı andan itibaren Erzurum'umuzdaki hareketlenme de daha farklı olacak. İş arayan evlatlarımız, orada istihdam imkanı bulacak, üretilen ürünler de Erzurum pazarında ve çevre illerimize hatta etrafımızdaki ülkelere ihracat yapma imkanına kavuşacağız. Erzurum'umuzu büyütmenin, geliştirmenin gayreti içerisindeyiz."

Konuşmaların ve kurdele kesiminin ardından katılımcılar sergideki ürünleri inceledi, ardından fuar alanını gezerek esnafla sohbet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da fuar ve sergi açılışı - Son Dakika

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