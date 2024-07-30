Erzurum'da Ambulans Kazası: Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı, Yaralı Sağlık Çalışanı İçin Acil Şifa Dileği

Güncel

Sağlık Bakanlığı, Erzurum'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralı sağlık çalışanı için de acil şifa diledi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Erzurum'da görevli 112 Acil Sağlık Ekibi, görev dönüşü başka bir araçla çarpışarak kaza yapmıştır. Kazada 2'si sağlık personeli olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden mesai arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Tedavisi devam eden sağlık çalışanımıza acil şifalar dileriz."