Erzurum'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 yeğenini öldüren zanlı yakalandı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 yeğenini öldüren zanlı, saklandığı dere yatağında yakalandı.
Ketenci Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yeğenleri Ergün (37) ve Engin Bülbül (38) kardeşleri silahla öldüren amca H.B'nin (70) yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, zanlının Parmaksız Mahallesi'ndeki bir dere yatağında saklandığını tespit etti.
Gözaltına alınan H.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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