Erzurum’da Arıcılığa Destek Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum’da Arıcılığa Destek Projesi

Erzurum’da Arıcılığa Destek Projesi
20.05.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşkale'de 50 üreticiye 400 arılı kovan teslim edildi, arıcılık eğitimleri ve bal ormanı kurulacak.

Erzurum'da arıcılığın yaygınlaşması için gerçekleştirilen projeler kapsamında 50 üreticiye 400 arılı kovan, yüzde 70 hibeyle teslim edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunca ilan edilen Dünya Arı Günü'nde Aşkale Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında kurayla belirlenen 50 üreticiye arılı kovan teslim edildi.

Proje kapsamında yüzde 70 hibeli kovanların finansmanının yüzde 70'ini bağışlar oluştururken, yüzde 30'u üreticilerin öz kaynaklarından yapıldı.

Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda, projenin önemine dikkati çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Oğuztürk, "Bugün başladığımız proje sadece kovan ve arı kolonisi vermekten ibaret değildir. Projemizi üç saç ayağına oturttuk. Bugün arı kolonisi ve kovan desteği ile başlayacağız projemize, ikinci aşamada modern arıcılık tekniklerini uygulamak adına destek alan tüm üreticilerimize eğitim vererek devam edeceğiz. Bununla birlikte de yine bu sene başlangıcını yapacağımız bal ormanı kurulumu ile ilçemizin çiçek florasını daha da zenginleştireceğiz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger ise "Dünya Arı Günü" dolayısıyla kovan dağıtımı gerçekleştirildiğini söyledi.

Kenger, şunları kaydetti:

"Erzurum bitki florası çok zengin. Yükselti farkı çok fazla olan bir şehir. Bu yükselti farkından ve bitki florasının zenginliğinden kaynaklı balımız da çok kaliteli. Yaklaşık 2 bin kadar arıcımız, 137 bin kadar da arılık kovanımız var. Bunun yanında sezonda 200 bin kadar arılı kovanı misafir ediyoruz. Bu bağlamda arıcılık şehrimizde aslında çok gelişebilir ve ön planda olabilir bir durum. Aşkale Kaymakamlığımız, İlçe Müdürlüğümüz ve Belediyemizin katkılarıyla 400 tane arılık kovanı 50 yetiştiricimizle buluşturduk. Biz arıcılığı Erzurum'da daha da ileriye götürmek istiyoruz. İnşallah bu projelere devam edeceğiz."

Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat'ın konuşmasının ardından, kurada ismi çıkan üreticilere kovanlar teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum’da Arıcılığa Destek Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Milli takım için marş yazacak mı Tarkan net konuştu Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Gençlerbirliği’nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası’na gidiyor Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Julian Schuster, İstanbul’da tarih yazabilir Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:28:30. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum’da Arıcılığa Destek Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.