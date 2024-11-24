Erzurum'da ASHM görevlileri şehit eşinin Öğretmenler Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da ASHM görevlileri şehit eşinin Öğretmenler Günü'nü kutladı

Erzurum\'da ASHM görevlileri şehit eşinin Öğretmenler Günü\'nü kutladı

Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (ASHM) çalışanları şehit Teğmen Ahmet Aktepe'nin eşinin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

24.11.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (ASHM) çalışanları şehit Teğmen Ahmet Aktepe'nin eşinin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve müdürlük çalışanları 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 5 Şubat 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü saldırısında şehit olan Teğmen Ahmet Aktepe'nin öğretmen eşi Işıl Aktepe'yi evinde ziyaret etti.

Aykut ve beraberindekiler şehidin eşine çiçek hediye edip, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Şehide rahmet dileyen Aykut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şehidimiz Ahmet Aktepe'nin kıymetli eşi ve fedakar öğretmen Işıl Aktepe ile emaneti sevgili kızını ziyaret ettik. Aziz şehidimizin hatırasını yaşatmak ve emanetlerine sahip çıkmak bizim için onurdur. Kalemleriyle geleceği, canlarıyla vatanı savunan kahramanlar..."

Kaynak: AA

Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Yerel Haberler, erzurum, Güncel, Teğmen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da ASHM görevlileri şehit eşinin Öğretmenler Günü'nü kutladı - Son Dakika


14:42 Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
12:38 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 15:18:17. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da ASHM görevlileri şehit eşinin Öğretmenler Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.