Erzurum\'da avukat babalarını örnek alan 3 kardeş, aynı büroda adaletin peşinden gidiyor

Erzurum'da avukat babalarını örnek alan 3 kardeş, aynı büroda tecrübesinden faydalandıkları "idolleri" ile adaletin peşinden gidiyor.
Erzurum Barosuna kayıtlı 66 yaşındaki Sezai Erdoğan, 40 yıldır serbest avukatlık yapıyor.
Babalarına özenip onu örnek alan çocukları Bahadır, Begüm ve Burak da bu meslek için eğitimlerini tamamlayıp avukat oldu. b.
Duruşma ve davalarda babalarının tecrübe ve deneyimlerinden faydalanan avukat kardeşler, babalarının açtığı hukuk bürosunda birlikte çalışıp savunma mesleğini icra ediyor.
Avukat Sezai Erdoğan, AA muhabirine, 1984 yılından beri Erzurum Barosunun kayıtlı üyesi olarak serbest avukatlık yaptığını söyledi.
Aynı mesleği 12 yıldır çocuklarıyla gerçekleştirdiğini anlatan Erdoğan, "Çocuklarımla savunma mesleğini icra etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar görevimi yaparken hakkın ve hukukun gerçekleştiğini görünce büyük keyif aldım. Mesleğimizi sevdiren güzel olaylara tanıklık ettik. Hakkın, adaletin yerine gelmesi, o hakkın ve adaletin yerine gelirken bizlerin ufak da olsa katkıda bulunması tarifsiz mutluluk." dedi.
Erdoğan, çocuklarının avukat olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, meslekteki tecrübelerini çocuklarıyla paylaştığını dile getirdi.
"Çocuklarınızın sürekli sizin yanınızda olması ayrı mutluluk"
Çevredekilerin ve meslektaşlarının ailecek avukat olmalarına olumlu tepki verdiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bazen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız çocuklarımla çalıştığım için bizi gıptayla, beğeniyle izliyor. Bir olay geldiğinde birlikte istişare edip tecrübemden, onların genç ve güzel fikirlerinden faydalanarak ortak bir kanıya varmak çok güzel. Yani bu birlikte çalışmanın getirdiği fayda. Baba olarak çocuklarınızın sürekli sizin yanınızda olması ayrı mutluluk."
Erdoğan, kendisinin yönlendirmesinin olmadığını, çocuklarının tamamen baba mesleğine ilgi duyup kendisini rol model aldığını sözlerine ekledi.
Babalarının izinden gidiyorlar
Avukat Bahadır Erdoğan da babasından dolayı avukatlık mesleğini tercih ettiğini belirterek, "Kardeşlerim ve babamla çalışmak iyi. Babamın tecrübesinden yararlanıyoruz, eksikliklerimizi kardeşlerimizle paylaşıp gideriyoruz. Bu mesleği tercih etmekte babam hem idoldür hem de hukuk bir deryadır." ifadelerini kullandı.
Avukat Fatma Begüm Erdoğan Taşcı da 12 yıldır babası ve kardeşleriyle avukatlık yaptığını, son yıllarda da arabuluculuk yaptığını söyledi.
Çocukluk yıllarında babasının mesleğine özendiğini anlatan Taşcı, "Babamı hep idol almıştım ve üniversitede tek tercihim hukuk fakültesiydi. Mezun olduktan sonra staj yapıp babamla büromuzda çalışmaya devam ettik. Babamın tecrübesinden faydalanmak çok güzel ve gurur verici." dedi.
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