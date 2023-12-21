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Erzurum'da tır aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandı. - Son Dakika
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Erzurum'da tır aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Gürcistan uyruklu bir tır sürücüsü, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.

Erzurum\'da tır aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandı.
21.12.2023 - 03:27,
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Gürcistan uyruklu J.K'nin (38) kullandığı BB 368 M plakalı tır, Erzurum- Tortum kara yolu Kemerli Kapı mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, yakıt kaçağı olan ve parçaları çevreye dağılan tırın bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA
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