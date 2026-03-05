Erzurum'da Baraj Dondu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Baraj Dondu

Erzurum\'da Baraj Dondu
05.03.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pasinler'de hava sıcaklığı eksi 20 dereceyi buldu, Demirdöven Barajı dondu.

ERZURUM'un Pasinler ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derecelere kadar düşerken, yaklaşık 100 bin dönem araziyi sulayan Demirdöven Barajı dondu.

Şubat ayında bir hafta bahardan kalma günleri yaşayan Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından soğuklar başladı. Termometrelerin eksi 20 derecelere düştüğü kentte göl ve göletler dondu. Soğuk hava yüzünden Pasinler ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Demirdöven Barajı da buz tuttu. Timar, Demirdöven ile Taşlıgüney mahallelerinin ortasında yer alan ve yaklaşık 100 bin dönüm araziyi sulayan baraj gölünü gezen Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri kara bata çıka göl yüzeyine indi. Üyeler, Demirdöven Barajı'nın buz tutan yüzeyinde gezerek bol bol fotoğraf çekildi.

ÇATILARDA SARKITLAR OLUŞTU

Bu arada son yılların en fazla yağışını alan Erzurum'da soğuklar nedeniyle kent merkezindeki binaların çatılarında 2 metreyi bulan sarkıtlar oluştu. Sürücüler araçlarını korumak için üzerlerine battaniye örttü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Pasinler, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Baraj Dondu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü
İsmail Kaani idam mı edildi İsmail Kaani idam mı edildi?
Adalet Bakanı Gürlek talimatı verdi Tapuda avukat sorumluluğu geliyor Adalet Bakanı Gürlek talimatı verdi! Tapuda avukat sorumluluğu geliyor
İşte İran’la savaşta ölen 4 ABD askerinin isimleri: Fotoğrafların altına herkes aynı yorumu yapıyor İşte İran'la savaşta ölen 4 ABD askerinin isimleri: Fotoğrafların altına herkes aynı yorumu yapıyor
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
İran ajansları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerini paylaşıyor İran ajansları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini paylaşıyor

09:46
Grasshopper Kadın Futbol Takımı’nın oyuncuları olay oldu
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu
09:05
Ne olacağı merak konusu Savaş dev organizasyonu da vurdu
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
08:31
Savaşın seyrini değiştirecek hamle İran, sahaya yeni silahı sürdü
Savaşın seyrini değiştirecek hamle! İran, sahaya yeni silahı sürdü
08:06
Beyaz Saray “İşbirliği yapmayı kabul ettiler“ dedi, İspanya’dan jet yalanlama geldi
Beyaz Saray "İşbirliği yapmayı kabul ettiler" dedi, İspanya'dan jet yalanlama geldi
07:46
ABD’yi korkutan İran silahı Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 10:01:22. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Baraj Dondu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.