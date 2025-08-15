Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 5 Tutuklama

Erzurum'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Dadaş Sokak'ta Ahmet Y'nin (25) öldüğü, ağabeyi E.Y'nin ise (32) ağır yaralandığı kavgayla ilgili düzenlenen operasyonda yakalanan İ.G. (44), Y.G. (19), İ.G. (29), B.G. (18), İ.A. (18), E.U. (20) ve M.U'nun (48) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 7 zanlı, güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılardan Y.G, İ.G, B.G, E.U. ve M.U. tutuklandı, İ.A. ile İ.G. (44) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan maktul Ahmet Y'nin 9, ağabeyi E.Y'nin 15, şüphelilerden M.U'nun 8, İ.G'nin 3, Y.G. ile İ.A'nın ise çeşitli suçlardan birer kaydının olduğu öğrenildi.

Olay

Yunus Emre Mahallesi Dadaş Sokak'ta 11 Ağustos'ta iki grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet Y. ile ağabeyi E.Y. bıçakla ağır yaralanmış, Ahmet Y. hastanede yaşamını yitirmişti.

Kavgaya müdahale eden bekçi M.Ş. de elinden hafif yaralanmış, polisler olay sonrası bölgeden uzaklaşan 7 şüpheliyi, Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki eve düzenledikleri operasyonda yakalamıştı.