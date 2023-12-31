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Erzurum'da bir kadın apartmandan düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da bir kadın apartmandan düşerek ağır yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan bir apartmanın 4. katındaki daireden düşen Büşra Özdemir ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı kadın Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesi bulunuyor.

Erzurum\'da bir kadın apartmandan düşerek ağır yaralandı
31.12.2023 - 15:33,
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki daireden düşen kadın ağır yaralandı.

Büşra Özdemir (26), Kurtuluş Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 4. katında yer alan annesinin oturduğu dairenin penceresinden düştü.

Kadının düştüğünü gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Özdemir'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kadının düşme anı, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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