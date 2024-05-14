Erzurum'da Büyük Sera Bölgenin Sebze İhtiyacını Karşılıyor

Bu sera bölgenin sebze ihtiyacını karşılıyor
Serada üretilen ürünler ziyaretçiler tarafından toplanarak satın alınabiliyor
ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan Doğu Anadolu'nun en büyük serasında üretim hız kesmeden devam ediyor.
Sera sahibi Arslan Olgun, salatalık, marul, soğan, kara lahana ve domates gibi birçok sebze çeşidini üreterek Erzurum ve ilçelerinin sebze ihtiyacını karşılıyor. Olgun, ayrıca serada yaptığı satışın yanı sıra semt pazarlarına da giderek ürünlerini tüketicilere ulaştırıyor.
Yıllardır cam serada sürdürdüğü sebze üretiminin yanı sıra tavuk çiftliği de bulunan Arslan Olgun, yumurta üretimiyle de faaliyet gösteriyor.
Serasına gelen vatandaşlar kendi topladıkları ürünleri taze taze satın alabiliyorlar.
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