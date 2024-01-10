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Erzurum'da buzlu yolda kaza: Ulaşım aksadı - Son Dakika
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Erzurum'da buzlu yolda kaza: Ulaşım aksadı

Erzurum-Ardahan kara yolunda buzlu zemin nedeniyle kontrolden çıkan bir tır, yol kenarındaki eve çarptı. Sürücünün yara almadığı kazada, tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Erzurum\'da buzlu yolda kaza: Ulaşım aksadı
10.01.2024 - 17:55,
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Erzurum'da buzlu yolda kayarak kontrolden çıkan tır, ulaşımda aksamaya sebep oldu.

Alınan bilgiye göre, Engin Aslan idaresindeki 31 AOR 135 plakalı tır, Erzurum- Ardahan kara yolunun Şenkaya ilçesi Değirmenli Mahallesi mevkisinde yolun buzlu olması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki eve çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle Erzurum-Ardahan kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA
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