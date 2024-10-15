Erzurum'da Çarşıya Sığınan Kınalı Keklik Kurtarıldı

Güncel

İtirafçı oldu! 100 bin dolara savcıyı vuracakmış

"Çok önemli verilere ulaştık, katillerin kim olduğu görülecek"

Süper Lig\'den bir transfer daha yapıyor

Erzurum'da çarşıya sığınan kınalı kekliğe uzanan şefkatli eller

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde yırtıcılardan kaçan bir kınalı keklik Oltutaşı Tesbihçiler Çarşısı'na sığındı.

Oltu Belediyesi Zabıta Müdürü Bahadır Cengiz, sabah saatlerinde Oltutaşı Tesbihçiler Çarşısı'nda kınalı kekliği fark etti. Kekliğin görünürde herhangi bir yarası olmaması ilk olarak yırtıcılardan kaçtığı şüphesini akıllara getirdi.

Zabıta Müdürü Bahadır Cengiz önce durumu milli parklar görevlilerine haber verirken kekliği de zarar görmemesi için yakaladı. Yakalanan kınalı keklik, zabıta müdürlüğüne götürülerek kafese konuldu. Zabıta ekipleri, kekliğe yem vererek, milli parklar görevlilerinin gelmesini beklemeye başladı. Zabıta Müdürü Bahadır Cengiz, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Geldiğimizde Oltutaşı Çarşısında bir keklik olduğunu gördük. Muhtemelen atmaca saldırısından kaçmış. Yaralı olmaması bizi çok sevindirdi. Milli parklar görevlilerini aradık, kınalı kekliğimizi alarak doğal ortamına salacaklar" dedi.