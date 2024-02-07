Erzurum'da depremde hayatını kaybeden polisler dualarla anıldı - Son Dakika
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Erzurum'da depremde hayatını kaybeden polisler dualarla anıldı

Erzurum\'da depremde hayatını kaybeden polisler dualarla anıldı

Erzurum'da, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden polisler için Lalapaşa Camisi'nde düzenlenen programda dualar edildi. Mevlid-i Şerif okunup Kur'an-ı Kerim ve salavatı şerif okunduktan sonra polis ekipleri vatandaşlara ikramlarda bulundu. Programa şube müdürleri, çok sayıda polis ile vatandaş katıldı.

07.02.2024 13:03
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Erzurum'da, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden polisler dualarla anıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Lalapaşa Camisi'nde öğle namazından önce düzenlenen programda depremde şehit olan polisler için Mevlid-i Şerif okundu.

Namazın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim ve salavatı şerif okunup dua edildi. Polis ekipleri vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Programa şube müdürleri, çok sayıda polis ile vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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