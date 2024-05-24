Erzurum\'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Erzurum'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 22 Mayıs'ta gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.
Şüphelilerden biri de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte 3 masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ve fuhşa yer temin edildiği bilgisine ulaşmış, bu salonlara düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, fuhşa zorlandıkları iddia edilen 10 kadın kurtarılmıştı.
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