Erzurum\'da düzenlenen operasyonda 2 zanlı tutuklandı

Erzurum'da düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "JASAT Mercek-6" operasyonu kapsamında, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan aranan E.K. ve N.K'yi ikametlerinde yakaladı.
Zanlıların ikametlerindeki aramada, 3 ruhsatsız av tüfeği, şarjör ve 29 dolu kartuş ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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