Erzurum'da düzensiz göçmen taşıyan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum'da düzensiz göçmen taşıyan şüpheli tutuklandı

Erzurum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, aracının bagajında düzensiz göçmen taşıyan bir şüpheli tutuklandı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele eden ekipler, aracı durdurarak yapılan arama ve kontrollerde yasa dışı yollardan ülkeye giren bir düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi de gözaltına alındı ve tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

29.07.2024 17:15
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Erzurum'da aracının bagajında düzensiz göçmen taşıyan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat Şubeleri ekiplerince göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Polis, düzensiz göçmenleri sınır hattından alıp batı illerine sevkini sağlayan aracı Erzurum'da durdurarak arama yaptı.

Arama ve kontrollerde aracın bagajında ülkeye yasa dışı yollardan giren bir düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphelisi de gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.???????

Düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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