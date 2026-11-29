Erzurum'da emniyet binasının bulunduğu caddede gaz sızıntısı yolu trafiğe kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde emniyet müdürlüğü binasının bulunduğu İsmet Paşa Caddesi'nde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu zarar görmesi sonucu sızıntı oluştu. Polis caddeyi trafiğe kapatırken gaz ekipleri gazı keserek onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Erzurum'da Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yer aldığı cadde doğal gaz sızıntısı nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yer aldığı İsmet Paşa Caddesi'nde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye emniyet ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı, doğal gaz ekipleri de gazı kesti.
Ekipler, sızıntının gerçekleştiği noktada onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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