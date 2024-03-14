Erzurum\'da evde tartıştığı eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

Microsoft Teams, Planlayıcı Özelliği ile Kullanıcıların İşlerini Kolaylaştırıyor

Microsoft Teams, getirdiği yeni bir özellik olan Planlayıcı ile kullanıcıların günlük aktivitelerini kolaylıkla planlamalarına olanak sağlıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, programlarını düzenlemek için başka bir uygulamaya ihtiyaç duymadan işlerine daha fazla konsantre olabilecekler. Teams'in bu güncellemesi, beyaz yakalılar ve öğrenciler için büyük bir konfor sağlayacak. Güncelleme şu anda kullanıma sunulmuş olsa da, tamamlanması için biraz daha zaman gerekiyor.