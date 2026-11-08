Erzurum'da etkili kar yağışı ulaşımı güçleştirirken bazı çocuklar kızakla kaydı

Erzurum kent merkezinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağış, etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı yolları ve kaldırımları beyaz örtüyle kaplarken, bazı vatandaşlar ile araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kar nedeniyle yer yer trafik yoğunluğu oluştu.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen bazı çocuklar kızaklarıyla, bazıları da poşet ve karton parçalarının üzerinde kayarak tatilin tadını çıkardı.