Erzurum'daki trafik kazasında 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Muhammet Yıldırım (30) yönetimindeki 25 ABB 736 plakalı otomobil, Muratpaşa Mahallesi eski Palandöken Devlet Hastanesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek hastane bahçesine düştü.
Kaza anında kaldırıma çarpan aracın altından kıvılcım çıktı, bahçeye düşen aracın motor kısmının alev aldığı görüldü.
Kazada ağır yaralanan sürücü Yıldırım, Muhammet Ayyıldız ve Selim Kılıç hastanede kurtarılamadı.
Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Feci Kaza: 3 Ölü - Son Dakika
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