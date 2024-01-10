Erzurum\'da FETÖ\'ye üye olmaktan aranan hükümlü yakalandı

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Erzurum'da, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOMŞube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ üyelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen Emine D. gözaltına alındı.
Hükümlü Emine D, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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