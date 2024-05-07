Erzurum\'da firari hükümlü yakalandı

Erzurum'da, çeşitli suçlardan aranan firari hükümlü yakalandı.
Aziziye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçe genelinde çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler bu kapsamda "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan R.D'yi (58) ikametine düzenledikleri operasyonda yakaladı.
Hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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