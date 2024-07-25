Erzurum'da gölete giren çocuklardan biri kayboldu

Erzurum'un Horasan ilçesinde gölete giren 4 çocuktan 1'i kayboldu, diğerleri kurtarıldı.
İlçeye bağlı kırsal Kaynarca Mahallesi'nde yüzmek için gölete giren 4 çocuk bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Çevredekilerin yardımıyla çocuklardan 3'ü kurtarılırken, 13 yaşındaki E.T. suda kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK), komando ve asayiş birimlerinin yanında AFAD ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
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