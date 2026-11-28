Erzurum'da halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı, otobüsteki 5 yolcu yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da Erzurum-Kars kara yolu Yaylayolu Caddesi'nde özel halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu otobüsteki 5 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Erzurum'da özel halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Engin Ö. idaresindeki 25 H 0122 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum- Kars kara yolu Yaylayolu Caddesi'nde, Sinan C. yönetimindeki 34 TA 3422 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otobüsteki yolculardan Hanım A, Cennet A, Hülya Ç, Adem T. ve Fincan Ç. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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