Erzurum'da Hastane Soruşturması: 22 Gözaltı - Son Dakika
Erzurum'da Hastane Soruşturması: 22 Gözaltı

26.03.2026 18:03
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, şehir hastanesine yönelik soruşturma kapsamında 22 kişiyi gözaltına aldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzurum Şehir Hastanesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 kişinin gözaltına alındığını, ifade alma, bilgi ve belge incelemeleri, teknik incelemeler ve araştırmaların titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, başsavcılık tarafından yürütülen "kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" iddialarına ilişkin Erzurum Şehir Hastanesinde görevli sağlık personeline ve sivil kişilere yönelik soruşturmaya dair bazı basın yayın organlarında gerçeği yansıtmayan haberlerin yer alması üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda soruşturmaya dair iddialar kapsamında 22 kişi gözaltına alınmış olup, ifade alma, bilgi ve belge incelemeleri, teknik incelemeler ve araştırmalar titizlikle devam etmektedir. Yapılan soruşturmalarla ilgili sevk ve tutuklama işlemleri yapıldığına ilişkin haberin yapıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, kamuoyunun yanıltılmasını önlemek ve yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek amacıyla, söz konusu asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı haberler nedeniyle ilgili içeriklere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirilmiştir. Güvenlik tedbirleri ile kararlara ilişkin ifadeler sonrası, delil durumu gözetilerek değerlendirme yapılacak olup, ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da Hastane Soruşturması: 22 Gözaltı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 19:00:35.
SON DAKİKA: Erzurum'da Hastane Soruşturması: 22 Gözaltı - Son Dakika
