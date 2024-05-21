Erzurum\'da Hazineye Ait Arazi Kavgası: 3 Sanık Cezalandırıldı

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Erzurum'un Aziziye ilçesinde, hazineye ait arazi kullanımı anlaşmazlığı nedeniyle komşu iki ailenin 17 Haziran 2022'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgasıyla ilgili yargılanan 6 sanıktan 3'ü cezalandırıldı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Yakup Bedir, Mehmet Bedir, Muhsin Demir, Metin Demir, Turan Durmaz ile katılanlar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Muhammed Furkan Durmaz ise duruşmaya bağlı bulunduğu Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Geçen celse sunulan esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Muhammed Furkan Durmaz, çok pişman ve üzgün olduğunu söyledi.

Kasıtlı bir şey yapmadığını öne süren Durmaz, "Kasıtlı yapacak olsaydım, ilk olayda yapardım, babam değnekle dövülürken yapardım. İkinci olayda evimin önüne gelerek hakarette bulunup beni evden çıkarmaya çalıştılar. Bu sözlere rağmen çıkmadım. Eşim gelenleri uzaklaştırmak için dışarı çıkmıştı. Eşimi almak için dışarı çıkan babama vurmaları üzerine dışarı çıktım." ifadelerini kullandı.

Son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Muhammed Furkan Durmaz'ı maktul Necati Bedir'e karşı eyleminden dolayı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

İlk haksız hareketi yapanın belli olmaması nedeniyle haksız tahrik ve takdir indirimi uygulayarak cezayı 15 yıla indiren heyet, Durmaz'ı Mehmet Bedir'e karşı eyleminden dolayı da "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırarak hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"Silahla kasten öldürmek" ve "yaralama" suçlarından beraat eden sanık Mehmet Bedir hakkında ise "hakaret" suçunun karşılıklı olması nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar veren heyet, Bedir'e "silahla tehdit" suçundan verdiği 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararını verdi.

Heyet, "silahla basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından yargılanan Yakup Bedir ve Metin Bedir ile "silahla basit yaralamaya teşebbüs"ten yargılanan sanık Turan Durmaz'ın beraatine hükmetti.

"Silahla basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından Muhsin Bedir hakkında da beraat kararı veren heyet, sanığa "kasten silahla basit yaralama" suçundan ise 112 gün adli para cezası vererek hakkında HAGB uygulanmasına karar verdi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Aziziye ilçesine bağlı Beypınarı Mahallesi'nde komşu olan Durmaz ve Bedir ailelerinin ikametlerinin arasında kalan hazineye ait arazinin kullanımı konusunda zaman zaman aralarında tartışma yaşadıkları, ancak olay günü tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü, Necati Bedir'in Muhammed Furkan Durmaz tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü, yine bir kısım müşteki şüphelilerin sopa ile darbedildiği ve hakaret ile tehdide uğradıklarına ilişkin şikayetleri bakımından soruşturma başlatıldığı belirtiliyordu.

İddianamede, önce Necati Bedir, Muhsin Bedir'in, Turan Durmaz'ı darbetmeleri üzerine oğlu Muhammed Furkan Durmaz'ın yanlarına geldiği, dördünün birlikte kavgaya tutuştukları, daha sonra Mehmet, Yakup ve Metin Bedir'in de gelmesiyle ikinci kez kavga çıktığı, bu kavgada ise Necati, Mehmet, Muhsin ve Yakup Bedir'in ellerindeki sopa, kürek gibi aletlerle Turan Durmaz'ı darbetmeye başladıkları ve Turan'ın eline geçirdiği sopayla karşılık vermeye çalıştığı anlatılıyordu.

Olay yerine gitmesine izin verilmeyen Muhammed Furkan Durmaz'ın eline geçirdiği bıçakla ikametinin bahçesine ait tellerden atlayarak gidip Necati Bedir'i öldürdüğü aktarılan iddianamede, Durmaz'ın ayrıca Mehmet Bedir'i ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı ifade ediliyordu.

Mehmet, Necati, Yakup, Muhsin ve Metin Bedir'in de ellerindeki cisimlerle Muhammet Furkan Durmaz'ı darbettikleri ve Necati Bedir'in ölmesi üzerine Durmaz ailesinin olay yerinden ayrıldığının anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, müşteki sanık Muhammed Furkan Durmaz'ın "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından, müşteki sanıklar Muhsin Bedir ve Mehmet Bedir'in "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından, müşteki sanıklar Turan Durmaz ile Yakup Bedir'in "basit yaralama" suçundan, sanık Metin Bedir'in ise "hakaret" ve "basit yaralama" suçlarından cezalandırılması talep ediliyordu.