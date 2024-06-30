Erzurum'da 'Huzurum Erzurum Projesi' kapsamında denetimler gerçekleştirildi - Son Dakika
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Erzurum'da 'Huzurum Erzurum Projesi' kapsamında denetimler gerçekleştirildi

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Huzurum Erzurum Projesi' kapsamında kentte yaklaşık 200 polis tarafından denetim ve kontroller gerçekleştirildi. Ekipler, kent merkezinde belirlenen noktalarda sürücüleri durdurarak kimlik sorgulaması yaparken, suç unsuru ve araçların teknik yeterliliklerine ilişkin kontroller de yapıldı. Proje kapsamındaki uygulamaların sene boyunca devam edeceği belirtilirken, yapılan denetimlerin başarılı sonuçlar elde ettiği ve suç oranlarının azaldığı ifade edildi.

30.06.2024 00:09
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce, "Huzurum Erzurum Projesi" kapsamında kentte yaklaşık 200 polisin görev aldığı denetim ve kontroller gerçekleştirildi.

Ekipler, uygulama çerçevesinde kent merkezinde belirlenen farklı noktada sürücüleri durdurarak kimlik sorgulaması yaptı.

Denetimlerde suç unsuru, araçların muayenelerinin olup olmadığı gibi teknik yeterliliklerine ilişkin kontroller de gerçekleştirildi.

Tüm birimlerden katılan ekiplerle kent merkezindeki 20 ayrı noktada yaklaşık 3 saat süren uygulamayı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da sahada takip etti.

Yırtar, AA muhabirine, proje kapsamındaki uygulamaları haftada 2 gün yaptıklarını söyledi.

Kadir Yırtar, denetimlerde 8'i yunus timi olmak üzere 28 ekibin görev aldığını belirterek, "Vatandaşın huzur ve güvenliği için asayiş uygulamalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Proje çerçevesindeki uygulamaların sene boyunca devam edeceğini aktaran Yırtar, şunları kaydetti:

"Amacımız vatandaşın zamanını huzur ve güven içinde geçirmesi ve bunun yanında suç ve suçluların yakalanarak toplumdan ayıklanmasını sağlamak. Emniyetimiz ülkemizde olduğu gibi Erzurum'da da bu tür uygulamalarına devam ediyor. Her şey vatandaşlarımız için. 'Huzurum Erzurum' uygulamalarımızla güzel sonuçlar elde ediyoruz. Uyuşturucu, silah ve maksat dışı bıçak konusunda özellikle de aranan şahıslar üzerinde şok etkisi oluyor. Aranan şahısların yakalanması da suç oranlarının azalmasına neden oluyor. Bu da bizim için önemli bir gösterge, analiz ettiğimizde 'Huzurum Erzurum' uygulamalarımızın bayağı başarılı olduğunu, önceki yıllara göre arananların daha çok yakalandığını silah ve mühimmatların daha fazla ele geçirildiğini görüyoruz."

Kaynak: AA

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