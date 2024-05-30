Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
R.Ş'nin kullandığı 34 DBZ 767 plakalı otomobil, Şehit Teğmen Muhammed Kır Caddesi'nde, M.H. idaresindeki 25 ADU 131 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile T.M. ve K.M. sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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