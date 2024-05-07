Erzurum'da ilkokul öğrencilerine doğa ve sokak hayvanlarıyla ilgili farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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Erzurum'da ilkokul öğrencilerine doğa ve sokak hayvanlarıyla ilgili farkındalık eğitimi verildi

Erzurum\'da ilkokul öğrencilerine doğa ve sokak hayvanlarıyla ilgili farkındalık eğitimi verildi

Erzurum'da Palandöken Kaymakamlığı koordinesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimi tarafından ilkokul öğrencilerine doğa ve sokak hayvanlarını koruma, yaban hayvanlarını tanıma ve biyoçeşitlilik konularında farkındalık eğitimi verildi. Eğitim programı kapsamında öğrencilere sokak hayvanları, yaban hayatı ve biyoçeşitlilik hakkında bilgiler aktarıldı. Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan da öğrencilere doğadaki canlıları sevip korumaları gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı. Eğitim sonrası okullara kuş yuvaları, mama ve mama kapları bırakıldı ve eğitim programı devam edecek.

07.05.2024 10:23
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Erzurum'da ilkokul öğrencilerine, doğa ve sokak hayvanlarını koruma, yaban hayvanlarını tanıma ve biyoçeşitlilik konularında farkındalık eğitimi verildi.

Palandöken Kaymakamlığı koordinesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) birimi, doğa ve sokak hayvanlarını koruma, farkındalık ve empati oluşturmak adına hayvan sevgisi konularında ilçedeki okullarda eğitim programı düzenlendi.

Bu kapsamda Aşık Reyhani Ortaokulu ve Tuzcu Mimar Sinan İlköğretim Okulunda öğrencilerle buluşan DKMP Erzurum Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, çocuklara sokak hayvanları, yaban hayatı ve biyoçeşitlilik konularını anlattı.

Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan da derslerinde başarı dilediği öğrencileri, doğadaki canlılar ve hayvan sevgisi hakkında bilgilendirdi.

Çocuklara yaşamları boyunca tüm hayvanları sevip doğayı korumalarını gerektiğini belirten Tutkan, eğitime yoğun katılımdan dolayı öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Eğitim sonrası söz konusu okullara kuş yuvaları, mama ve mama kapları bırakıldı.

İlçedeki okullarda söz konusu eğitim programı devam edecek.

Kaynak: AA

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