Erzurum\'da Kaçak Altın Operasyonu

Erzurum'da, jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, 2 kilo sahte külçe altın ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler bu kapsamda, geçen ay yaptıkları operasyonlarda, 2 kilo sahte külçe altın, 1 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca mühimmatı, 5 tabanca şarjörü, 1 dedektör, 12 muhtelif kazı malzemesi, 219 sahte kozmetik malzemesi ele geçirdi.
Operasyonlarda haklarında işlem yapılan 25 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların, aralıksız sürdürüleceği bildirildi.
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