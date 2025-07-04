Erzurum'da Kaçak Tişört Operasyonu

Erzurum'da, jandarma ekiplerince mali suçlarla mücadele kapsamında 374 tişört ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mali suçların önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ilçede düzenlenen operasyonda, 374 kaçak tişört ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.
Ele geçirilen tişörtlere ise adli makamlara teslim edilmek üzere el konuldu.
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