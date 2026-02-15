Erzurum\'da Kaçan Sürücü Yakalandı

ERZURUM'da trafikten menedilen otomobiliyle dur ihtarına uymayan sürücü, takiple yakalandı. 35 bin lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.

Olay, saat 20.30 sıralarında Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde meydana geldi. Cahar Dudayev Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü kaçtı. Dadaşkent'i Palandöken ilçesine bağlayan yolda otomobiliyle hızla ilerleyen sürücü, İhsan Doğramacı Bulvarı üzerinden Yarımca yolunu geçti. Sürücü, buradan da Çat yolu istikametindeki İpek yolu Kalem Camii tarafına yöneldi. Erzurum Şehir Hastanesi'ne giren sürücü, arka bahçede ekipler tarafından kıstırıldı. Yakalanan sürücünün yapılan kontrolde A.İ. (26) olduğu, otomobilinin daha önce abartı egzoz ve yay kestirmeden dolayı trafikten menedildiği belirlendi. Alkolsüz olan sürücüye 'Şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürme', 'Abartı egzoz', 'Kırmızı ışık ihlali' gibi trafik suçlarından toplam 35 bin TL para cezası kesildi. A.İ.'nin ehliyetine de ceza puanı 100'ü geçtiği için 2 ay süreyle el konuldu.

VALLAHİ UTANIYORUM

Sürücü A.İ., yakalandıktan sonra, otomobilindeki 2 ayrı men cezası yüzünden kaçtığını söyledi. Polisin kelepçe takmak için otomobilin üzerine yatırdığı sürücü, "Ağabeyi vallahi utanıyorum. Yemin ederim utanıyorum. Bu ülkeyi seven insanlarız. Bu şekilde yargılayamazsınız" dedi.

Kelepçe takılarak ekip otosunu götürülen sürücü memur olduğunu ifade ederek avukatını aramak istedi. A.İ. hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı.