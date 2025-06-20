Erzurum\'da Kadın Kooperatifleri Tanıtıldı

Erzurum'da faaliyet gösteren kadın kooperatifleri, gelir kaynakları olan el emeği ve göz nuru ürünlerini tanıtıp sergiledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle "2025 Aile Yılı" kapsamında Erzurum Kalesi önünde, kadın emeğinin görünür kılınması ve yerel üretimin teşviki amacıyla kentteki kadın kooperatiflerinin katılımıyla "Kadın Gücüyle Üreten Kooperatifler" programı düzenlendi.

Etkinlikte kadınlar, demir ve lokma tatlıları ile su böreği pişirip davetlilere ikram etti, yöresel dokuma ehram ve el emeği diğer ürünleri tanıtıp başarı hikayelerini anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, AA muhabirine, kentte 18 kooperatif olduğunu söyledi.

Aile Yılı'nda aileyi temel aldıklarını belirten Aykut, "Ailenin içinde kadının rolünü dikkate alarak iş gücü piyasasına katılımı, istihdamı ve üretken olması noktasında burada kadının gücüyle üreten kooperatifler çalışmasında bir aradayız. Burada ilimizdeki kadın girişimcilerin geleneksel ürünlerini paylaşıp sergiliyoruz. Erzurum'un da tanıtımını yapacağız ve kadının istediği zaman neleri başarabildiğini göstereceğiz." dedi.

Bir kooperatifin üyesi 58 yaşındaki Hülya Saltuklu da "Amacımız kooperatiflerde ürettiğimiz ürünleri halkımıza tanıtmak. Kooperatifimizde Erzurum'un yöresel dokuması ehramdan oluşan hediyelik eşyalar ile erkek ve kadın giyimlerini tasarlayıp beğeniye sunduk." ifadelerini kullandı.

Aile Birliği ve Anneye Destek Programı kapsamında kurulan ABAD Kadın Kooperatifi üyesi Güldane Ateş de el sanatları ve gıda üzerine olan çalışmalarını sergilemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.