Erzurum\'da Kadınlar Atık Maddeleri Sanat Eserlerine Dönüştürdü

Erzurum'da kadınlar, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla atık maddeleri sanat eserlerine dönüştürdü.
Atatürk Üniversitesi Ata Buz Müzesi'nde Arş.Gör. Serap Bulat koordinatörlüğünde düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Müze Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte kadınlar, cam şişe, gazoz kapağı, ayakkabı kutuları gibi atık malzemeleri kullanarak sanat eserleri tasarladı.
Rektör Yardımcısı Yurtcan, AA muhabirine, gerçekleştirdikleri etkinlikle kadınların kendi günlerinde gücünü göstermeye çalıştıklarını söyledi.
Sürdürülebilir kaynaklarla atıkların devamlılığını sağlamayı amaçladıklarını belirten Yurtcan, "Dünyada atık yönetimi çok önemli ve mikro plastiklerden fabrika atıklarına çok büyük sorunlar var." dedi.
Kendi günlerinde bu etkinlikle temiz çevre mesajı vermeye de çalıştıklarını dile getiren Yurtcan, "Kadınların hep şiddetle ya da farklı şeylerle 8 Mart'ta temsil edilmesi değil de kadınların önemli iş gücünün burada yansıtılması amacıyla Güzel Sanatlar Fakültemiz böyle güzel bir organizasyon yaptı. Atık malzemelerden sürdürülebilir ürünler üretmek ve farkındalık oluşturmak için bu etkinliği yapıyoruz." dedi.
Üniversite olarak Yeni Nesil Tasarı Projesiyle eğitim ve araştırma yönteminin yanında topluma katkı misyonuna çok öncelik verdiklerini vurgulayan Yurtcan, "Bu anlamda da bu tarz etkinlikleri artırarak eğitim ve araştırma anlamında misyonumuzu genişletip, topluma katkı misyonunu artırmak istiyoruz. Bu tarz önemli günlerde farkındalığı oluşturup, devam etmek istiyoruz."
Müzenin Koordinatörü Bulat da tüm kadınların gününü kutlayarak, onların elinden çıkan eserleri 2 hafta boyunca müzede sergileneceğini aktardı.
Kadınların toplum için özel olduğunu işaret eden Bulat, "Atık nesneleri hocalarımızla sanatsal konsepte sokarak bir sergi açacağız. Bu süreçte günümüzde sürdürülebilir dünya, çevre ve ekolojiyle ilgili bir sürü soru var. Bu konuda insanlara dikkat çekmek için bu etkinliği organize ettik." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Kadınlar Atık Maddeleri Sanat Eserlerine Dönüştürdü - Son Dakika
Fethiye'de düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Fethiye Kaymakamlığı'nda açılan sergide kadınlar suyun önemini resimlerle anlattı. Sergiye Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş da katıldı ve kadınları tebrik etti.
BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, İsrail'in Gazze'deki gıda sistemini yok etmesini kınarken, halkı açlığa mahkum etme kampanyasına son vermesi çağrısında bulundu. Fakhri, İsrail'in Gazze'deki balıkçılık sektörünü hedef alarak açlık kampanyası yürüttüğünü belirtti. İsrail'in denize erişimi engellemesi sonucunda Gazze'deki balıkçılık sektörünün büyük zarar gördüğünü ifade eden Fakhri, bu durumun Gazze'deki insanların gıdaya ulaşma hakkını ihlal ettiğini ve onları açlık ve kıtlığa sürüklediğini vurguladı. Ayrıca, BM uzmanları İsrail askerlerinin Filistinli kalabalığa ateş açtığı saldırıyı da kınadı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çamlıdere'de yapılan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, belediyenin harcamalarını internet sayfasında şeffaf bir şekilde paylaştığını ve vatandaşların parasını kuruşu kuruşuna harcadığını belirtti. Yavaş, ayrıca belediyenin canlı yayımladığı ihaleler ve projelerin maliyeti hakkında bilgi verdi.
Tunceli, Kars ve Ağrı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Tunceli'de Aile Destek Merkezi'nin kadın çalışanları ve kursiyerleri için kahvaltı programı düzenlendi. Kars'ta kamu kurumları stant açarak kadınlara karanfil dağıttı. Ağrı'da ise İshak Paşa Sarayı'nda program yapıldı ve Kadın Destek Uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılan su ürünleri denetiminde, kaçak avcılıkta kullanılan 200 adet kerevit pinteri tespit edildi. Pinterlerden çıkan canlı kerevitler ise Eğirdir Gölü'ne salındı.
Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, bisikletle ulaşım ve kadınların sosyal hayattaki yerine dikkat çekilmeye çalışıldı. +1 Mutluluk Kafe personeli Nurcan Söğüt, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ve Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen tarafından karşılandı. Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz, belediye işbirliğinde düzenlenen programın başarılı olduğunu belirtti ve çift kişi binilebilen tandem bisikleti belediye çalışanı ile kullandıklarını söyledi.
Mersin Şehir Hastanesi bünyesindeki Gebe Okulu'nda eğitimlere katılan kadınlar, Dünya Kadınlar Günü'nü hastane bahçesinde pilates yaparak kutladı. Etkinlikte kadınlar, fizyoterapist eşliğinde hareketler gerçekleştirdi ve müzik eşliğinde eğlendi. Gebe Okulu'nda gebelik öncesinden gebeliğin sonuna kadar eğitimler verildiği belirtildi. Eğitimlerde uzman bir kadro tarafından anne adaylarına destek sağlanıyor ve hedef güçlü, bilinçli anneler ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.
AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda Yaman, kadınlarla ses sanatçısı Hilal Coşgun Aslan'ın performansını dinledi. Ayrıca SMA tip 2 hastası Aydem bebek için kurulan standı da ziyaret eden Yaman, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın, belediyenin kapılarının her siyasi partiye açık olacağı sözlerine ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, Köksal'ın iddiasının doğru olmadığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?