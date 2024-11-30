Erzurum\'da kalp krizi geçiren kişi ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

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Erzurum'un Tekman ilçesinde kalp krizi geçiren 79 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Göğüs ağrısı şikayetiyle Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran Bedrettin Koçak'ın (79) yapılan tetkiklerinde, kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan Koçak, sağlık durumunun ağır olması ve zaman kaybedilmemesi için ilçeye gönderilen ambulans helikopterle Erzurum'a getirildi.

Sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansa konulan Koçak, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaneye zamanında yetiştirilen Koçak'ın hayati tehlikeyi atlattığı ve kendisine anjiyo yapılacağı öğrenildi.