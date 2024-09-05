Erzurum'da Kamyonet Kazası: 3 Ölü, Yaralılar Hastanede - Son Dakika
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Erzurum'da Kamyonet Kazası: 3 Ölü, Yaralılar Hastanede

Erzurum\'da Kamyonet Kazası: 3 Ölü, Yaralılar Hastanede

Erzurum'da kamyonla çarpışan kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı. Kaza, Erzurum-İspir kara yolunda meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

05.09.2024 18:31
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ERZURUM'da kamyonla çarpışıp ikiye ayrılan kamyonetteki 3 kişi öldü, yaralanan sürücüler ise hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Erzurum- İspir kara yolu Üçköse Mahallesi mevkinde meydana geldi. M.K.A. yönetimindeki 53 EF 483 plakalı kamyonet ile İ.K. yönetimindeki hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada ikiye bölünen kamyonetteki A.İ.A, B.S. ve M.B. hayatını kaybetti, sürücüler ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan M.K.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ölün 3 kişinin cenazeleri aynı hastanenin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Kamyonet Kazası: 3 Ölü, Yaralılar Hastanede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Kamyonet Kazası: 3 Ölü, Yaralılar Hastanede - Son Dakika
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