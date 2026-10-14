Erzurum'da kardeş kavgasında pompalı tüfekle ateş açan 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Erzurum'da kardeş kavgasında pompalı tüfekle ateş açan 3 zanlı gözaltına alındı

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Erzurum\'da kardeş kavgasında pompalı tüfekle ateş açan 3 zanlı gözaltına alındı
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, kardeşlerden biri pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. Polis 3 zanlıyı gözaltına alıp suç aleti tüfeğe el koydu, özel harekatçılar çevrede güvenlik önlemi aldı.

Erzurum'da pompalı tüfekle çevreye ateş açılmasıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Palandöken ilçesinin Yunus Emre Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın en üst katında 21 yaşındaki Ö.Y. ile 19 yaşındaki kardeşi A.Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

A.Y, pompalı tüfekle çevreye ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, yaptığı çalışmada ağabeyi Ö.Y'yi, kardeşi A.Y'yi ve akrabaları 23 yaşındaki Ö.Y'yi gözaltına aldı, suç aleti pompalı tüfeğe el koydu.

Özel harekat polisleri de olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yürüttüğü adresin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
PalandökenGüvenlik3. SayfaErzurumOlaylarGüncelPolisSuçSon Dakika

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