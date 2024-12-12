Erzurum\'da Kardeşler, Başını Konserve Kutusuna Sıkıştıran Kediyi Kurtardı

Güncel

ERZURUM'da yiyecek ararken başı konserve kutusuna sıkışan kediyi, yoldan geçen 2 kardeş kurtardı.

Erzurum Kalesi civarında sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan Elif ve Ömer Özhancı kardeşler, yiyecek ararken başı konserve kutusuna sıkışan kediyi fark etti. Durumu fark eden Özhancı kardeşler, kedinin yanına gidip kutuyu çekip çıkardı. Kurtulan kedi, hızla koşarak bölgeden uzaklaştı. Elif Özhancı, "Kardeşimle fark etmeseydik kedi belki havasızlıktan, belki de soğuk hava nedeniyle donarak ölebilirdi. Kedinin bir hayli yorgun düştüğünü anlayınca vakit kaybetmeden müdahalede bulunduk. Kutunun kenarlarının çıkarırken kediye zarar vermemesi için elimizden geldiğince dikkatli davrandık. Sevimli kediyi kurtarmayı başardık" dedi.

Elif Özhancı, konserve kutularının, bilinçsizce çevreye atılmaması konusunda da vatandaşları uyardı.