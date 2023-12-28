Erzurum'da kış, Uzundere'de sonbahar esintisi yaşıyor

ERZURUM - Erzurum'un merkezinde ve çevresinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Karadeniz'e sınır ilçe Uzundere, henüz kışın beyaz örtüsüyle buluşmadı.

Uzundere'deki farklı hava durumu, Artvin Yusufeli Barajı'nın etkisiyle Uzundere'de ılıman Karadeniz ikliminin yaşanmasından kaynaklanıyor. İlçede hala sonbaharın sıcak ve yumuşak esintisi hakim. Buna karşın Erzurum'un diğer bölgeleri soğuk kışın etkisi altında.

Erzurum'un kuzeydoğusunda kışın soğuk esintisi ve beyaz örtüsü hakim olurken, ilginç bir tablo Uzundere ilçesinde kendini gösteriyor. Karadeniz'e sınır bir ilçe olan Uzundere, Artvin Yusufeli Barajı'nın etkisiyle ılıman Karadeniz iklimini sürdürüyor. Erzurum'un merkezi ve diğer ilçeleri kar ve soğukla mücadele ederken, Uzundere'de henüz kar yağışı ve dondurucu sıcaklar görülmüyor.

Bu özel iklim, Uzundere'nin çevresini sarıp sarmalarken, ilçede sonbaharın renkleri hüküm sürüyor. Ağaçlar, sarı ve kırmızı tonlarıyla dolup taşarken, yerde halen kışın karası değil, sonbaharın yaprakları var. İlçe sakinleri, bu beklenmedik durumu şaşkınlık ve keyifle karşılıyor.

Uzundere'nin atmosferinde, Karadeniz'in serin esintisi ile birleşen sonbaharın sıcaklığı, günlük yaşamı etkiliyor. Karadeniz ile kışın soğuk dokusu arasında sıkışan Uzundere, adeta iklimler arasında bir geçiş noktası gibi duruyor.

Sınıf öğretmeni Çağrı Kamacı ise, "Erzurum için zemheri zamanı. Uzundere bahar esintisi var" dedi.

İlçe sakinlerinden Mehmet Çavaş, "1973 yılında muavin olarak çalışıyordum. Arabayla ilçeden köye gitmekte zorlanırdık. Bu aylarda çok soğuk olurdu. Mevsim çok farklı. Eski kışlar yok" dedi.

Öğrenci Ömer Faruk Kurt da "Kar hala yağmadı. Arkadaşlarımla kar yağmasını bekliyoruz" diye konuştu.