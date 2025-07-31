Erzurum\'da Koruyucu Aile Toplantısı Gerçekleşti

Erzurum'da Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal İl Hizmetler Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, burada yaptığı konuşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çocukların ve gençlerin fiziksel, psikolojik ve ahlaki açıdan sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve onları huzurlu bir ortamda büyütmek amacıyla uzun yıllardır aile odaklı politikalar ve hizmetlerin kararlılıkla yürütüldüğünü söyledi.

Erzurum'da 55 koruyucu aile var

Bu proje ile yalnızca koruyucu aile sayısındaki artış değil, gönüllülük ruhunu, toplumsal sorumluluğu ve insan kaynağına dayalı kalkınma modelini önceleyen güçlü bir farkındalık dönüşümünü de beraberinde getirdiğini dile getiren Aykut, şunları kaydetti:

"Toplum kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi ile gönüllü hizmet anlayışı güçlenmiş, koruyucu ailelik bir görevden öteye geçerek yürekle yapılan bir hizmete dönüşmüştür. Erzurum'da koruyucu aile hizmeti 55 koruyucu ailemiz ve 66 çocuğumuz ile sevgiyle, şefkatle ve kararlılıkla kucak açmıştır. Bu tablo, Erzurum'un insanı merkeze alan değerlerini ve toplumsal sorumluluk bilincini en güçlü şekilde yansıtan örneklerden biri olmuştur. Koruyucu aile olmak, sadece bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini değiştirmeye talip olmaktır. Bu kutsal görevi üstlenen tüm ailelerimizi canı gönülden tebrik ediyorum."

Koruyucu ailelerden Fehim Bakırcı da koruyucu aile olmanın çok farklı düzeyde faydaları olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelince "Koruyucu Aile Hizmetinin Önemi" konusunda sunum gerçekleştirildi.

Programa, Vali Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ve koruyucu aileler katıldı.