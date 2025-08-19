Erzurum'da Orman Yangınına Karşı Bakım Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erzurum'da Orman Yangınına Karşı Bakım Çalışmaları

Erzurum\'da Orman Yangınına Karşı Bakım Çalışmaları
19.08.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangını riskini azaltmak için ağaçlandırma sahalarında bakım yapıyor.

ERZURUM Orman Bölge Müdürlüğü, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı Abdurrahman Gazi ve Palandöken Kayak Merkezi mevkilerindeki ağaçlandırma sahalarında kapsamlı bakım çalışması başlattı. Çalışmalarla, ormandaki kuru dal, devrilmiş ağaç ve diğer yanıcı materyalin temizlenmesi hedefleniyor.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye genelinde, sayısında ve etkisinde ciddi artış olan orman yangını riskine karşı Abdurrahman Gazi ve Palandöken Kayak Merkezi mevkilerindeki ağaçlandırma sahalarında bakım çalışması başlattı. Yürütülen çalışmalarla kuru dal, devrilmiş ağaç ve diğer yanıcı materyalin temizlenmesiyle, yanıcı madde yükünün azaltılması ve orman sağlığının korunması hedefleniyor.

Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, çalışmaların yürütüldüğü alanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu bölgede 1960'lı yıllarda başlayan ağaçlandırma faaliyetlerinin uzun yıllar orman teşkilatı ve belediye iş birliğiyle sürdürüldüğünü ifade etti. Müdahalenin asıl amacının orman sağlığını korumak olduğunu dile getiren Karakurt, Palandöken bölgesinin kent için hem ekolojik hem de turistik açıdan önemli olduğunu, bu nedenle yanıcı madde yükünü azaltıp ormanı daha dirençli hale getirmek istediklerini belirtti. Bu kapsamda, geçen haftalarda Erzurum Valisi başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilgili kurumların katılımıyla yangın değerlendirme toplantısı yapıldığını ifade eden Karakurt, "Bu toplantıda Abdurrahman Gazi ve Palandöken gibi halkımızın sıklıkla kullandığı ormanlık alanlarda yangın riskine karşı bakım çalışmaları başlatacağımızı ifade etmiştik. Bugün burada hem bu çalışmaları başlatmak hem de kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bulunuyoruz" diye konuştu.

'RİSK EN YÜKSEK SEVİYEDE'

Söz konusu bölgelerdeki orman yapısının oldukça sık olduğunu, zamanında yeterli bakım yapılmadığı için birçok ağacın sağlıklı gelişemediğini ifade eden Karakurt, bu nedenle kar ve fırtına gibi doğa olaylarına karşı dayanıksız hale geldiklerini söyledi. Karakurt, açıklamasında ayrıca, "Vatandaşlarımızın ağaç kesimlerine karşı gösterdiği hassasiyetin farkındayız. Ancak bu çalışmalar, teknik zorunluluklar nedeniyle yapılıyor. Sahada çalışan ekiplerimiz, damga yöntemiyle kesilecek ağaçları tek tek işaretliyor. Kesim işlemleri iş güvenliği önlemleri alınarak gerçekleştirilecek. Değerlendirilebilecek ağaç materyali ekonomiye kazandırılacak, geriye kalanlar ise sahadan uzaklaştırılarak ormanın temizliği sağlanacak. Otların sararmaya başladığı bu dönemde yangın riski en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Eğer bu bakım çalışmaları yapılmazsa, olası bir yangında müdahale çok daha zor hale gelir. Bu nedenle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Orman Yangını, Erzurum, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Orman Yangınına Karşı Bakım Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Bodrum’dan sonra Çeşme Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı Bodrum'dan sonra Çeşme! Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ yaşamını yitirdi Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ yaşamını yitirdi
Memurlar sokağa indi Çalışma Bakanlığı’nın önüne ekmek bıraktılar Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
Kuaförde dehşet anı: Saç kurutma makinesi kadının elinde patladı Kuaförde dehşet anı: Saç kurutma makinesi kadının elinde patladı
Takımdan ayrılacak mı Gabriel Sara hakkında son karar verildi Takımdan ayrılacak mı? Gabriel Sara hakkında son karar verildi

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
09:48
Ne Yavaş ne de İmamoğlu Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Ne Yavaş ne de İmamoğlu! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 11:10:43. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Orman Yangınına Karşı Bakım Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.