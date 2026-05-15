Erzurum'da Otobüs ile Araç Çarpıştı

ERZURUM'un Palandöken İlçesi'nde özel halk otobüsü ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yavuz İ. idaresindeki 25 HO 1079 plakalı özel halk otobüsü ile Elif K.Y. yönetimindeki 34 DCK 404 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin ön yolcu koltuğunda sıkışan Serpil K., itfaiye erleri tarafından yaralı olarak çıkarıldı. Otomobildeki yaralılar sürücü Elif K.Y., İlayda K., Saltuk M. K., Nur M. K. ile Serpil K., ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber: Oktay POLAT/ ERZURUM,