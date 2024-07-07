5 metre yüksekten düştüler! Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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5 metre yüksekten düştüler! Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

5 metre yüksekten düştüler! Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzurum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 5 metre yükseklikten düştü. Korkunç kazada araç içindeki 7 kişiden 3'ü öldü, 4 kişi ise yaralandı.

07.07.2024 10:25
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Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Kaza saat 06.30 sıralarında Horasan ilçe girişinde meydana geldi. Ağrı'nın Patnos ilçesinden Çankırı'ya giden Furkan Uçar yönetimindeki 16 KIK 88 plakalı otomobil, Horasan ilçe girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten düştü.

5 metre yüksekten düştüler! Aynı aracın içinde 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

EKİPLER OLAY YERİNE GİTTİ AMA...

Çevredekiler, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, 112'yi aradı. Bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Nabizade Ünal (9), Erve Tuana Ünal (13) ve Zeynep Uçar (45) yaşamını yitirdi, Elif Zeynep Ünal (11), Ebru Neva Uçar (13), sürücü Muhammed Furkan Uçar (22) ve Sümeyra Ünal (39) yaralandı. Yaralılar, Erzurum ve Horasan ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

5 metre yüksekten düştüler! Aynı aracın içinde 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
5 metre yüksekten düştüler! Aynı aracın içinde 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Erzurum, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 metre yüksekten düştüler! Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 metre yüksekten düştüler! Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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