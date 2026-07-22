Erzurum'da Otomobil ve İtfaiye Aracı Çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Otomobil ve İtfaiye Aracı Çarpıştı

Erzurum\'da Otomobil ve İtfaiye Aracı Çarpıştı
22.07.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaza sonucu 7 kişi yaralandı, yaralıların durumu iyi.

Erzurum'da otomobil ile itfaiye aracının çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Abdulgaffur K. idaresindeki 25 ADM 950 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı İtfaiye Kavşağı'nda Ömer İlter Y'nin kullandığı 25 FV 110 plakalı itfaiye arazi aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile Nuran K, Taner K, Harun Raşit K, Savaş Y, Yusra Y. ve Edanur Ç. sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Erzurum, Sağlık, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Otomobil ve İtfaiye Aracı Çarpıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüleburgaz’da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu Lüleburgaz'da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu
Samsun’da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu Samsun'da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı
Bulgaristan’da Bezmer Hava Üssü’ne ABD uçakları konuşlandırılacak Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak
Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti
TSK’nın Somali görev süresi 2 yıl uzatıldı TSK'nın Somali görev süresi 2 yıl uzatıldı

17:25
CHP’de 4 il başkanı daha görevden alındı
CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı
17:10
Almalı mı satmalı mı İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
16:34
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
16:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
16:11
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit
14:04
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 17:47:17. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Otomobil ve İtfaiye Aracı Çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.