Erzurum\'da özel çocuklarla ilkokul öğrencileri birlikte el sanatları ve resim sergisi açtı

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Erzurum'da özel çocuklarla ilkokul öğrencileri, empati için birlikte çalışarak hazırladıkları el sanatları ve resimleri izlenime sundu.

Sabahattin Solakoğlu İlkokulu'nda "Engelleri Renklerle Aşan Minik Kahramanlarız" temasıyla hazırlanan çalışmayla, özel çocuklarla okulun 4. sınıf öğrencileri bir araya geldi.

Ortaklaşa hazırlanan el sanatları ve resimlerle okulda sergi oluşturuldu.

Sergi, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla açıldı.

Türk bayrağı, hayvan, çiçek ve benzeri resim ile el işi sanatlarının yer aldığı sergide öğrencilerin çalışma anında çekildiği fotoğraflarından oluşan "birlikte boyadık birlikte eğlendik" köşesi oluşturuldu.

Kaymakam Tutkan, AA muhabirine, çocukların işbirliğinde ortaya çıkan eserlerin her birinin çok farklı anlam taşıdığını söyledi.

Bu etkinlikle, öğrencilere empati kurmayı ve birlikteliği aşılamayı amaçladıklarını anlatan Tutkan, "Serginin bizim için en önemli tarafı özel statüdeki yaklaşık 20 öğrencinin 400'e yakın kapasitedeki okulumuzda bulunan diğer öğrencilerle ortaklaşa yürütülmesi. Hem özel hem de normal çocuğumuzun işbirliğinde birer sanat eseri ortaya çıkmış." dedi.

?Etkinliğe katılan 4. sınıf öğrencilerinden Begüm Yılmaz ise özel arkadaşlarıyla yaptıkları çalışmada eğlendiğini belirtti.

Özel çocuklarla birlikte güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Amacımız, öğrenmek ve destek olmak. Bunun için fırçaları ve renkleri kullandık." diye konuştu.