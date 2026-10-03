Erzurum\'da Palandöken Dağı\'nı kaplayan yoğun sis görüş mesafesini 30 metreye düşürdü

Erzurum'da Palandöken Dağı'nı kaplayan yoğun sis görüş mesafesini 30 metreye düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda sabah yoğun sis etkili oldu; Meteoroloji verilerine göre sıcaklık 2,1 derece ölçüldü. Kayak merkezinin üst pisti ile 3200 metre rakımdaki Ejder Tepesi arasında yoğunlaşan sis, görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü.
Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda yoğun sis etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre hava sıcaklığının 2,1 derece ölçüldüğü Palandöken Dağı'nda sabah yoğun sis görüldü.
Dağdaki sis, kayak merkezinin üst pisti ile 3200 metre rakımdaki Ejder Tepesi arasında yoğunluk gösterdi.
Sis nedeniyle dağdaki görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Kaynak: AA
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