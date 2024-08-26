Erzurum'da PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı

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Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Karayazı, Karaçoban ve Çat ilçelerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.