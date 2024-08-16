Erzurum'da PKK/KCK terör örgütü için faaliyet gösteren zanlı tutuklandı

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Erzurum'da, Almanya merkezli bir dernek adı altında PKK/KCK terör örgütü için faaliyet gösterdiği iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, örgütle ilişkili olarak Almanya merkezli dernek adına kentte faaliyet yürüten, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet ederek terörizme finans sağladığı ve maddi yardım aldığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında evlerde arama yapan ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.